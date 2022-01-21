Зеленский ввёл санкции против Юрия Чайки

Решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против постпреда президента России на Северном Кавказе, экс-генпрокурора РФ Юрия Чайки ввёл в действие президент Украины Владимир Зеленский. Соответствующий документ опубликован на сайте главы государства.

Ввести решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 30 декабря 2021 года «О применении и отмене персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», — говорится в документе.

Там же опубликован список лиц, попавших под ограничения.

Попавшим под санкции лицам заблокируют активы, временно запретят пользоваться и распоряжаться принадлежащим им имуществом на территории Украины, предотвратят вывод капиталов за пределы страны и приостановят финансовые операции.

Срок действия ограничений составляет 5 лет.

Ранее стало известно, что Зеленский ввёл санкции против российского дизайнера Артемия Лебедева.

Также Владимир Зеленский раскрыл в интервью газете The Washington Post возможный сценарий вторжения России на Украину. По его мнению, если РФ решится на нападение, то это будут те регионы, которые имеют с ней сильную историческую связь, например Харьков. Город может быть оккупирован.