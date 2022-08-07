Зеленский учредил медаль с элементами, похожими на свастику Зеленский учредил медаль «За оборону Украины» с мечами, напоминающими свастику

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский

Украинский президент Владимир Зеленский учредил новую медаль «За оборону Украины», сообщается на официальном сайте лидера страны. На медали видны четыре перекрещенных под прямым углом меча, которые похожи свастику. По середине изображен «трезубец» с герба страны. На обороте надпись: «За оборону Украины».

Советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк ранее заявил, что власти ФРГ должны поставить на Украину еще больше оружия и боеприпасов. Он напомнил про обещанные системы ПВО IRIS-T необходимы для защиты Киева и других городов страны от Вооруженных сил РФ.

Также он попросил от Германии реактивные системы залпового огня и беспилотники. Политик выразил надежду, что на эту проблему обратит внимание лично канцлер ФРГ Олаф Шольц.