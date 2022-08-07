Подоляк потребовал от Германии еще больше оружия

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Власти ФРГ должны поставить на Украину еще больше оружия и боеприпасов, заявил советник главы офиса президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк в беседе с немецким изданием Der Tagesspiegel. Он напомнил про обещанные системы ПВО IRIS-T, необходимые для защиты Киева и других городов страны от Вооруженных сил РФ.

Нам их нужно больше, чтобы защитить по крайней мере Киев, Харьков, Днепр, Николаев и Одессу, — высказал свои требования Подоляк.

Также он попросил от Германии реактивные системы залпового огня и беспилотники. Политик выразил надежду, что на эту проблему обратит внимание лично канцлер ФРГ Олаф Шольц.

Помимо этого, советник главы офиса Зеленского попросил у властей страны не отключать в зимний период атомные электростанции, которые раньше планировалось закрыть из-за сокращения поставок газа в Европу.

Предстоящая зима будет иметь ключевое значение, — подчеркнул Подоляк.

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский ранее заявил, что немецкое правительство во главе с канцлером Олафом Шольцем предоставляет недостаточно военной помощи Украине. Политик добавил, что Берлин аргументирует свою позицию боязнью спровоцировать крупный конфликт с Москвой, но это объяснение «совсем не убеждает».