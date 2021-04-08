Работают снайперы: Зеленский убедился в обострении ситуации в Донбассе

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Европейское агентство по лекарственным средствам (ЕМА) добавило к описанию вакцины от коронавируса Vaxzevria от компании AstraZeneca информацию о возможности развития тромбоза после применения препарата.

Сочетание тромбозов и тромбоцитопении, в некоторых случаях сопровождающееся кровотечением, в очень редких случаях наблюдалось после вакцинации препаратом Vaxzevria, — говорится в новой версии документа, который опубликован на сайте EMA. Таким...