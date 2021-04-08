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Работают снайперы: Зеленский убедился в обострении ситуации в Донбассе

20:29, 08 апреля 2021 72
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский, побывавший с рабочим визитом у линии разграничения в Донбассе, лично оценил степень напряжённости в регионе. Он заявил о фактах провокаций по отношению к украинским военным.

Глава государства утверждает, что со стороны самопровозглашённых республик ведутся прицельные обстрелы.

Есть действительно обострение ситуации в Донбассе. Действительно, мы всё это видим. Видят и бойцы, и главнокомандующие, все командиры. Понимаю, что работают по нашим бойцам снайперы, — сказал Зеленский в эфире телеканала «Украина 24».

Он также высказал мнение, что все украинские чиновники должны регулярно по очереди приезжать в Донбасс и поддерживать солдат. По его мнению, военнослужащим очень важно понимать, что власть их поддерживает, а «не прячется по кабинетам», находясь там, где действительно сложно.

Зеленский назвал военных героями, которые вершат судьбу страны, защищая её границы.

Ранее, как писал NEWS.ru, президент Украины посетил передовые позиции, где в последнее время зафиксированы нарушения режима прекращения огня. Он решил приехать, чтобы лично поддержать у военнослужащих боевой дух.

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