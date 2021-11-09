Зеленский рассказал о любимых анекдотах

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Польша рассматривает возможность отправлять нелегальных мигрантов на родину по процедуре реадмиссии (согласие государства на приём обратно на свою территорию своих граждан, которые подлежат депортации из другого государства). Об этом заявил премьер-министр республики Матеуш Моравецкий в ходе общения с депутатами сейма. Его слова приводит РИА Новости.

Господин депутат [Кшиштоф] Пашик спрашивал о реадмиссии. Да, господин депутат. Мы думаем над этим. Это новая концепция, которую мы анализируем в последние дни, — сказал Моравецкий. Польский премьер отметил, что...