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Зеленский рассказал о любимых анекдотах

00:55, 10 ноября 2021
Зеленский рассказал о любимых анекдотах Фото: George Cracknell Wright/Keystone Press Agency
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Анекдоты на украинском языке — самые забавные. Об этом заявил президет Украины Владимир Зеленский, поздравляя соотечественников с Днём украинской письменности и культуры. Слова главы государства приводятся в его Telegram-канале.

Украинский язык — украшение, которое придаёт очарование всему. Колыбельные на украинском — самые ласковые. Стихи на украинском — самые романтичные. Анекдоты — самые забавные. Диалоги — самые откровенные. Песни — самые душевные. А признания на украинском языке в любви — самые ярые, — сообщил Зеленский.

Он также подчеркнул, что украинский является непобедимым.

Ранее уполномоченный по защите украинского языка Тарас Креминь заявил, что в стране почти не осталось русского языка, однако повсюду присутствует суржик — так называемый украинский русский. Также он назвал русскоязычное население Украины «русифицированными украинцами».

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