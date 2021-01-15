Зеленский: прогресса в урегулировании в Донбассе нет

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В процессе мирного урегулирования на юго-востоке Украины нет практически никакого прогресса, кроме соблюдения режима тишины, заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Такое заявление он сделал в ходе телефонного разговора с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Президент Украины подробно проинформировал федерального канцлера Германии о ситуации в Донбассе, отметив, что режим прекращения огня, который продолжается с 27 июля 2020 года, в целом соблюдается, хотя с трудом и провокациями, — говорится на сайте главы государства.

Украинский лидер в ходе разговора рассказал, что Киев соблюдает все договорённости, которые были достигнуты на встрече лидеров глав государств «нормандской четвёрки» в Париже в 2019 году. Оба собеседника считают, что переговоры 12 января в Берлине были непростыми, но конструктивными. Также лидеры стран отметили, что ждут следующих консультаций 22 января.

Кроме того Зеленский предложил Меркель присоединиться к «Крымской платформе», попросил помочь с получением вакцины от коронавируса, а также пригласил её в Киев на 30-летие независимости Украины.

В июле 2020 года Киев сообщил о том, что намерен создать международную консультативно-координационную платформу по вопросу возвращения Крыма — «Крымскую платформу». Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что обсудил подобные проекты с представителями Евросоюза, Великобритании, Турции, Канады и другими партнёрами, писалNEWS.ru.