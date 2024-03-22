Зеленский пристыдил Европу и потребовал больше вооружения Зеленский: недостаток боеприпасов у ВСУ является позором для Европы

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Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский призвал к увеличению военной помощи в своем видеообращении на саммите глав государств и правительств Евросоюза, пишет Tagesschau. Кроме того, он назвал позором для Европы темпы передачи боеприпасов Киеву.

К сожалению, использование нашими солдатами артиллерии на передовой — позор для Европы в том смысле, что она может сделать больше. Важно доказать это сейчас, — сказал украинский лидер.

Ранее Минобороны Финляндии сообщило, что Хельсинки планирует выделить €30 млн для участия в чешской инициативе по совместным закупкам боеприпасов для Киева. В ведомстве заверили, что страна так помогает Украине, помимо пакетов материальной поддержки.

До этого премьер Чехии Петр Павел заявил, что его страна нашла возможность приобрести около 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов за границей. По его словам, Прага могла бы передать эти снаряды Киеву в течение нескольких недель в случае финансирования от зарубежных партнеров.

18 марта замминистра обороны страны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк пожаловался, что количество боеприпасов для некоторых видов военной техники сократилось до критических показателей. По его словам, украинская промышленность не рассчитана на то, чтобы производить много снарядов в короткие сроки. Западные партнеры также проседают в этом вопросе, добавил он.