Зеленский предложил легализовать однополые браки на Украине Зеленский попросил главу кабмина рассмотреть вопрос о легализации однополых союзов

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой рассмотреть вопрос официальной регистрации в стране ЛГБТ-союзов. Таким образом глава государства отреагировал на петицию о легализации однополых браков. Об этом сообщается на сайте главы государства.

Ранее соответствующая петиция набрала более 25 тысяч подписей, необходимых для того, чтобы быть рассмотренной главой государства. Зеленский выразил всем подписавшим данное обращение благодарность «за активную гражданскую позицию».

Учитывая указанное, я обратился к премьер-министру Украины с просьбой рассмотреть затронутый в электронной петиции вопрос и проинформировать про соответствующие результаты, — говорится в ответе президента Украины.

При этом Зеленский подчеркнул, что согласно конституции государства, брак основывается на свободном согласии мужчины и женщины, и «в условиях военного положения Конституция Украины не может быть изменена».

Однако президент подчеркнул, что правительство наработало варианты решений легализации гражданского партнерства. Эта работа ведется в рамках утверждения и обеспечения прав и свобод человека.

По словам главы украинского государства, семья — это совместно проживающие лица, связанные общим бытом, обладающие взаимными правами и обязанностями.

В свою очередь в России 18 июля в Госдуму внесли поправки о полном запрете пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. В пояснительной записке к документу сказано, что публичное одобрение и признание таких отношений опасно не только для детей и молодежи, но и всего российского общества. Ранее запрет действовал лишь в отношении ЛГБТ-пропаганды среди несовершеннолетних.