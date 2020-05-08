Зеленский потребует от Саакашвили отчёта о реформах в ближайшие месяцы

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Михаила Саакашвили, возглавляющего исполнительный комитет реформ, отчёта о работе в ближайшие месяцы.
Речь идёт о реализации нововведений в таможенной сфере, а также о дерегуляции в бизнесе.
Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть, —
цитируетглаву государства «Укринформ».
Кроме того, Зеленский отметил, что рассчитывает на помощь Саакашвили в проведении пенсионной реформы. Он подчеркнул, что Украина очень нуждается в таковой.
Ранее NEWS.ru писал, что Саакашвили назвал своё назначение неординарным шагом Зеленского. Он заявил, что готов оказать президенту максимальную помощь в «вытаскивании страны из болота».
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