Зеленский потребует от Саакашвили отчёта о реформах в ближайшие месяцы

https://static.news.ru/photo/b1a86cb0-9205-11ea-95c3-fa163e074e61_660.jpg Фото: imagebroker/Ferdinand Hollweck/Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что ожидает от Михаила Саакашвили, возглавляющего исполнительный комитет реформ, отчёта о работе в ближайшие месяцы.

Речь идёт о реализации нововведений в таможенной сфере, а также о дерегуляции в бизнесе.

Результаты работы от Саакашвили ожидаю не на второй день после его назначения, но в течение ближайших месяцев они должны быть, — цитирует главу государства «Укринформ».

Кроме того, Зеленский отметил, что рассчитывает на помощь Саакашвили в проведении пенсионной реформы. Он подчеркнул, что Украина очень нуждается в таковой.

Ранее NEWS.ru писал, что Саакашвили назвал своё назначение неординарным шагом Зеленского. Он заявил, что готов оказать президенту максимальную помощь в «вытаскивании страны из болота».