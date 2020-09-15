Зеленский назвал инцидент с Навальным покушением

https://static.news.ru/photo/b346c74c-f763-11ea-bf11-fa163e074e61_660.jpg Алексей Навальный Фото: Zamir Usmanov/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что то, что произошло с российским оппозиционером Алексеем Навальным, является покушением. Он отметил, что Киев осуждает это деяние.

По его словам, Украина «и весь мир» ожидают больше информации об этом инциденте. Об этом украинский лидер заявил в Вене на брифинге с австрийским канцлером Себастьяном Курцом.

Мы все осуждаем покушение на господина Навального, и весь мир, мне кажется, ожидает больше деталей об этом покушении, — сказал он.

Зеленский также выразил надежду, что более полная информация о случившемся появится уже в ближайшее время, передаёт «Интерфакс-Украина».

Алексей Навальный, которому стало плохо 20 августа во время перелёта из Томска в Москву, сейчас находится на лечении в Берлине. По данным властей Германии, в России его отравили веществом из группы «Новичок».

Ранее NEWS.ru писал о том, что новый режим санкций ЕС, который разрабатывается для ответных мер на нарушения прав человека, могут назвать в честь российского оппозиционера Алексея Навального по аналогии со «списком Магнитского» в США.