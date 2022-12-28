Зеленский назвал 2023 год решающим в противостоянии с Россией

Фото: Ukrainian Presidential Press Off/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

Наступающий 2023 год станет решающим в конфликте с Россией, заявил президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении, опубликованном на его официальном сайте. Глава государства также сообщил о напряженной для ВСУ обстановке в районах Артемовска и Кременной.

Продолжаем готовить силы обороны и безопасности до следующего года. Это должен быть решающий год. Понимаем, какие риски есть зимой, понимаем, что должны сделать весной, а значит, понимаем, какие результаты должен продемонстрировать весь сектор обороны и безопасности, — сказал он.

24 декабря Зеленский на совещании с послами озвучил главные задачи украинской дипломатии в 2023 году, среди которых нет проведения мирных переговоров с Россией. По его словам, одной из первоочередных задач является начало переговоров по вступлению страны в Евросоюз. Украинский лидер добавил, что дипломаты должны работать над обеспечением оборонных потребностей страны, то есть поставок вооружений из западных стран. Он также коснулся темы России и заявил, что послы должны усилить работу по введению санкций и блокировке активов РФ.

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак на следующий день заявил, что Киев намерен добиться победы в конфликте и вернуть контроль над Крымом в 2023 году.