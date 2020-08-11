Зеленский легализовал игорный бизнес на Украине

https://static.news.ru/photo/9e249af2-dbba-11ea-8df6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Drew Rae/pexels.com

Глава Украины Владимир Зеленский подписал новый закон о легализации игорного бизнеса в стране. Лидер подписал документ 11 августа 2020 года.

Постановление было принято во втором чтении и в целом Верховной радой 14 июля 2020 года. Оно касается сферы деятельности как казино, казино онлайн, так и букмекерских контор и лотерей, передаёт «ПолитЭксперт».

За принятие закона проголосовали 248 депутатов при нужном минимуме в 226 голосов. По оценке украинских властей, легализация игорного бизнеса должна приносить в бюджет более $400 млн ежегодно. Также эта инициатива позволит ускорить рост ВВП страны, считают её авторы. Предполагается, что полученные от игорного бизнеса доходы направят на поддержку спорта, образования и медицины через созданный для этой цели фонд.

Накануне депутаты от партии «Слуга народа» предположили, что для начала реальной работы в стране игорных заведений должно миновать от шести месяцев до года. По предварительным оценкам, соответствующие предприятия могут заработать с лета 2021-го.

Запрет на азартные игры действует на Украине с 2009 года. Президент страны Владимир Зеленский ранее выступал с идеей разрешить работу казино в пятизвёздочных отелях.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в России рынок видеопиратства в 2019 году просел до $63,5 млн по сравнению с $87 млн в 2018 году. Как отмечают в компании Group-IB, это связано с закрытием крупнейших пиратских видеобалансеров Moonwalk и HDGO.

Однако в настоящее время рынок возвращается к прежним показателям из-за появления видеобалансеров второй волны, в число которых входят Collaps, HDVB, VideoCDN, Videoframe, Bazon, Ustore, Alloha.