https://static.news.ru/photo/b2142966-beaa-11e9-9478-fa163e074e61_660.jpg Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Украине потребуются дополнительные ресурсы в случае введения визового режима с Россией. Такую позицию высказал госсекретарь Министерства иностранных дел Андрей Заяц.

По его словам, с нынешними ресурсами реализовать подобное решение было бы невозможно. Дело в том, что общее количество персонала пяти дипломатических учреждений Украины на территории России не превышает 80 человек. Причём, это в том числе обслуживающий персонал, дежурные коменданты и другие технические сотрудники.

Классическими методами оформления виз в иностранных учреждениях мы точно не справимся — нам в разы надо будет увеличивать штат нашего персонала в консульских учреждениях в России, — заявил Заяц в интервью « Интерфакс-Украина ».

Ранее, как писал News.ru, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству упростить порядок предоставления украинского гражданства россиянам. Такую меру предполагается использовать в отношении тех, кто на родине подвергся «преследованиям по политическим убеждениям».