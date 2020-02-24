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Защита Александра Винника обжаловала решение апелляционного суда Парижа, который оставил россиянина под арестом. Об этом рассказал его адвокат Тимофей Мусатов.

Юрист добавил, что доступ к Виннику затруднён как у адвокатов, так и у сотрудников российского посольства в Париже, сообщает ТАСС.

Винник был задержан в Греции в июле 2017 года по запросу США. Американские власти обвиняют его в отмывании нескольких миллиардов долларов. Во Франции, куда он был экстрадирован 23 января 2020 года, россиянина подозревают в краже личных данных и вымогательстве.

Ранее NEWS.ru писал, что посольство РФ направило в МИД Франции ноты протеста, потребовав соблюдать права Винника и обеспечить беспрепятственный доступ к нему сотрудников консульского отдела. Кроме того, дипломаты попросили ускорить рассмотрение запроса Генпрокуратуры РФ об экстрадиции россиянина на родину.