Закрытие генконсульства Финляндии в РФ обескуражило главу страны Ниинисте Президент Финляндии Ниинисте удивился закрытию генконсульства в России

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Саули Ниинисте

Президент Финляндии Саули Ниинисте назвал закрытие генконсульства в Петербурге новым измерением в обострившихся отношениях с Россией. По его словам, такой шаг оказался открытием, передает газета Helsingin Sanomat, ссылаясь на агентство новостей STT.

Решение России о высылке девяти сотрудников посольства Финляндии в Москве в ответ на высылку сотрудников посольства России в Хельсинки соответствовало ожиданиям. Но объявление о закрытии генерального консульства Финляндии в Санкт-Петербурге стало совершенно новым открытием. Это больше не ответная мера для Финляндии, Россия открыла совершенно другое измерение, — сказал финский лидер.

Ниинисте не стал раскрывать готовящиеся Хельсинки ответные меры. Однако в финских СМИ допускают, что в их качестве может быть закрытие российского консульства на Аландских островах. Ниинисте не стал давать однозначный ответ относительно этой информации, заявив, что последствия для российского диппедреставительства на островах еще предстоит увидеть.

Ранее МИД России сообщил, что с 1 октября отзывает согласие на деятельность генконсульства Финляндии в Петербурге. Такое решение стало ответом на ужесточение режима въезда для россиян со стороны Хельсинки.