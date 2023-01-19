Забастовки во Франции привели к сбоям в поставках топлива

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Забастовки из-за повышения пенсионного возраста до 64 лет во Франции привели к нарушениям в поставках топлива с трех нефтеперерабатывающих заводов, управляемых крупной нефтегазовой компанией TotalEnergies SE, сообщает Bloomberg. По данным агентства, из-за декабрьских протестов в стране перестали работать многие заправочные станции.

Поставки топлива прекратились с заводов компаний Total Donges, Normandy и Feyzin. Из-за этого руководство последнего предприятия было вынуждено сократить операционные показатели до минимума.

Забастовки также воспрепятствовали работе завода в Ла-Меде, производящего биотопливо.

2 января сообщалось о продолжении одной из самых длительных забастовок работников железнодорожного транспорта во Франции. Протесты превзошли по продолжительности забастовку железнодорожников 1986–1987 годов, которая длилась 28 дней. Очередные переговоры между властями страны и профсоюзами — организаторами протестов — прошли 7 января.

10 декабря президент Франции Эммануэль Макрон в рамках телеобращения к нации объявил во Франции чрезвычайное экономическое и социальное положение из-за акций протеста «желтых жилетов». Глава государства пообещал, что с нового года во Франции планируется увеличить минимальный размер оплаты труда на €100.