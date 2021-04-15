Welt: Меркель сделает прививку от коронавируса в пятницу

https://static.news.ru/photo/92f39bb4-9dda-11eb-8086-96000091f725_660.jpg Ангела Меркель Фото: Annegret Hilse/dpa/Global Look Press

Канцлер Германии Ангела Меркель в пятницу, 16 апреля, сделает прививку препаратом AstraZeneca. Об этом сообщает издание Welt.

66-летний канцлер входит в группу граждан, которым положена вакцинация этим препаратом. Людям моложе 60 лет не делают уколы AstraZeneca из-за возможных побочных эффектов. Политик планировала привиться в прошлое воскресенье, 11 апреля, но перенесла процедуру из-за рабочего графика. Она заявляла, что сделает это сразу, как только подойдёт её очередь.

Ранее активисты организации Move Politics Campact пришли к офису Ангелы Меркель с гробами. Так они решили обратить внимание на критическую ситуацию с распространением коронавирусной инфекции в стране. Активисты потребовали ужесточить эпидемиологические ограничения, чтобы число летальных исходов в стране снизилось.

Как писал NEWS.ru, 55% жителей Германии хотят использовать для вакцинации российский препарат «Спутник V» при условии, что он будет зарегистрирован в Евросоюзе. Об этом свидетельствуют результаты опроса издания Handelsblatt. Против российского препарата выступают 19% опрошенных, а 12% немцев заявили о нежелании вообще вакцинироваться.