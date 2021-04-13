Активисты принесли гробы к офису канцлера Германии

https://static.news.ru/photo/74d1e2dc-9c75-11eb-abbf-96000091f725_660.jpg Фото: STEFAN ZEITZ via www.imago-image/GLOBAL LOOK PRESS

Активисты организации Move Politics Campact принесли к офису канцлера ФРГ Ангелы Меркель гробы, чтобы обратить внимание на критическую ситуацию в стране из-за распространения коронавируса.

Представители организации потребовали от властей ужесточить эпидемиологические ограничения, чтобы сократить число летальных исходов среди населения Германии.

По-прежнему умирает много людей, их число растёт с каждым днём, и отделения интенсивной терапии в больницах уже переполнены, — приводит «Экономика сегодня» слова пресс-секретаря Move Politics Campact Клары Кощис.

Она также призвала власти обеспечить условия для того, чтобы большее число жителей страны могли работать удалённо.

Ранее стало известно, что более половины (55%) жителей Германии готовы привиться российским препаратом от коронавируса «Спутником V». Таковы результаты опроса, проведённого компанией YouGov. Отмечается, что не хотят прививаться именно «Спутником V» 19% немцев, а 12% заявили о нежелании вообще вакцинироваться. Не определились по вопросу российской вакцины 14% опрошенных.

Как сообщал NEWS.ru, Берлин 7 апреля одобрил предзаказ Баварии на 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса. Регион получит препарат, как только он будет одобрен европейским регулятором.