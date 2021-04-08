Более половины жителей Германии согласились привиться «Спутником V»

https://static.news.ru/photo/b6c99092-98b3-11eb-a626-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский препарат от коронавируса «Спутник V» готовы использовать для вакцинации более половины (55%) жителей Германии. Одно условие — он должен быть зарегистрирован в Евросоюзе.

Таковы результаты опроса, проведённого компанией YouGov, сообщает издание Handelsblatt. Отмечается, что не хотят прививаться именно «Спутником V» 19% немцев, а 12% заявили о нежелании вообще вакцинироваться. Не определились по вопросу российской вакцины 14% опрошенных.

Данные о числе участников опроса и времени его проведения не приводятся.

Берлин 7 апреля одобрил предзаказ Баварии на 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса. Регион получит препарат, как только он будет одобрен европейским регулятором.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры с представителями кабмина ФРГ по поводу контракта на покупку вакцины от COVID-19 производства РФ «Спутник V».