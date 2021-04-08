РФПИ и власти Германии начали обсуждать покупку «Спутника V»

https://static.news.ru/photo/edcb3454-9892-11eb-95f2-96000091f725_660.jpg Фото: Carol Smiljan/Global Look Press

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) начал переговоры с представителями кабмина ФРГ по поводу контракта на покупку вакцины от COVID-19 производства РФ «Спутник V», говорится в официальной аккаунте препарата в Twitter.

Российский фонд прямых инвестиций начал переговоры с представителями правительства Германии о предварительном соглашении о покупке «Спутника V» для Германии, — передаёт страница «Спутника V».

BREAKING: Russian Direct Investment Fund has started discussions with the German government representatives on the advanced purchase agreement of Sputnik V for Germany. — Sputnik V (@sputnikvaccine) April 8, 2021

Ранее сообщалось о секретных контактах Минэкономики Германии о поставках препарата. В министерстве отметили, что подобные обсуждения идут со многими производителями и поставщиками лекарств.

Накануне Берлин одобрил предзаказ Баварии 2,5 млн доз российской вакцины от коронавируса. Регион получит препарат, как только он будет одобрен европейским регулятором. Премьер-министр региона Маркус Зедер рассказал, что если европейский регулятор зарегистрирует вакцину от коронавируса «Спутник V» на территории Евросоюза, Бавария получит поставки препарата. Соответствующий контракт власти немецкого региона заключили с местной компанией.

Как писал NEWS.ru, Европейское агентство лекарственных средств (ЕМА) намерено проверить российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» на соответствие этическим и научным международным стандартам в ходе её клинических испытаний. Решение о проверке эксперты ЕМА приняли после того, как до них дошла информация, что участие в тестах некоторых «добровольцев» в реальности не было добровольным. В частности, сообщалось, что к испытаниям под давлением привлекались госслужащие и военные.