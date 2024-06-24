Взрывы в Одессе 24 июня: возмездие за Севастополь, сколько наемников убито

Фото: МЧС Украины

Мощнейший взрыв и пожар произошли на территории завода в Одессе. Что могло взорваться с такой силой, был ли ракетный удар ВС РФ?

Что известно о взрывах в Одессе, есть ли жертвы

Мэр Одессы Геннадий Труханов в своем Telegram-канале рассказал о мощном взрыве и пожаре в Одессе. По его словам, ракета была замечена в районе города Березовки, а потом резко сменила направление.

Минобороны Украины утверждает, что по объектам в городе ударили ракеты «Искандер-К».

Минобороны РФ не комментировало информацию о возможном ударе.

Украинские власти сообщили, что три человека получили ранения в результате взрывов. Они госпитализированы. Погибших в результате удара не было.

Где начался пожар в Одессе, что взорвалось

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил РИА Новости, что удар ВС РФ пришелся по складу с ракетами западного производства в районе завода тяжелого краностроения «Краян» в Одессе.

Удар произошел утром, в 08:03. Координатор подполья утверждает, что на складе оружия в этот момент находились иностранные наемники. Удар, по его словам, наносили двумя крылатыми ракетами «Калибр», и ПВО Украины не смогло отразить атаку.

«Удар был в восемь утра, как раз к приезду иностранцев. Сообщают, что от 8 до 10 штук попали под прилет. Приехали с охраной, встречали какие-то шишки в погонах и гражданские», — рассказал Лебедев.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Украинские СМИ публиковали фото с огромным столбом черного дыма, который поднимается над Одессой. Кроме того, в Telegram появились видео, на которых слышны, предположительно, звуки вторичных разрывов боеприпасов на складах. Кадры были сделаны со стороны улицы Шота Руставели.

Фото: МЧС Украины

Тем не менее власти города утверждают, что «был поражен гражданский объект», при этом не называя его. «Страна.ua» отмечает, что, по данным местных жителей, взрывы произошли на складах гипермаркета «Таврия-В», расположенных в районе бывшего завода «Краян» на улице Косовской. Кроме того, власти города официально сообщили о создании штаба по ликвидации последствий пожара на ул. Шота Руставели, что также подтверждает информацию о взрывах на складах «Таврия-В».

23 июня ВСУ нанесли удар американскими ракетами ATACMS по Севастополю, ракета с кассетной боевой частью взорвалась над полным людей пляжем. В России заявили, что очень скоро последует возмездие за этот террористический акт.

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