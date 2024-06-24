Кадыров предсказал скорое возмездие за атаку на Севастополь Кадыров: возмездие за атаку на Севастополь наступит очень скоро

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал удар ATACMS по Севастополю «гнусным террористическим актом украинских боевиков». По его мнению, возмездие за это нападение настигнет их очень скоро.

Подобные террористические действия лишь подчеркивают их сущность как откровенно бандитского, трусливого и подлого формирования. Убежден, что возмездие за эти чудовищные преступления киевского режима наступит очень скоро, — написал чеченский лидер.

Кадыров отметил, что ВСУ предпочитают нещадно бомбить и проливать кровь невинных людей вместо того, чтобы показать себя на обширной линии фронта, где есть реальный противник, способный дать отпор. От лица чеченского народа и себя лично он выразил глубочайшие соболезнования семьям и родственникам погибших в результате чудовищного преступления.

Ранее глава города Михаил Развожаев сообщил, что в результате атаки на Севастополь тактическими ракетами ATACMS, снаряженными кассетными боевыми частями, погибли четыре человека. По его словам, медицинская помощь понадобилась 144 потерпевшим, из которых 82 — госпитализированы. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о теракте. Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования севастопольцам.