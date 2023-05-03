Взрывы прогремели в Сумской и Черниговской областях Взрывы прозвучали в Сумской и Черниговской областях Украины

Фото: Социальные сети

Взрывы произошли вечером 3 мая в Сумской и Черниговской областях Украины, сообщает издание «Зеркало недели». В регионах объявлена воздушная тревога.

Судя по данным официального ресурса по оповещению граждан, в Черниговской области тревогу объявили в 22:18, в Сумской — в 22:21 мск. Украинские СМИ сообщают, что кроме того взрывы зафиксированы в трех городах ДНР — Славянске, Курахово и Константиновке, а также в Херсоне. Все названные населенные пункты находятся под контролем ВСУ.

Днем 3 мая воздушную тревогу на Украине объявляли в девяти областях и в Киеве. Причем в столице тревога звучала дважды за полчаса. При этом о взрывах и разрушениях информации не было.

Днем 3 мая пресс-служба президента РФ Владимира Путина сообщила, что на Кремль совершена атака беспилотников. Произошедшее назвали терактом и заявили, что Россия «оставляет за собой право принять ответные меры там и тогда, где и когда посчитает нужным».

Ранее сообщалось, что в соцсетях появились кадры атаки беспилотника на Кремль. На кадрах видно, как дрон подлетает к куполу Большого Кремлевского дворца и взрывается. Также у основания купола можно заметить двух человек. В какой-то момент они замечают БПЛА и пытаются пригнуться.