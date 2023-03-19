ВВС Британии рассказали о встрече в небе с четырьмя самолетами ВКС России Истребители НАТО сопроводили самолеты ВКС России у воздушных границ Эстонии

Фото: Министерство обороны РФ

Пресс-служба ВВС Великобритании рассказала подробности инцидента, который произошел 17 марта около воздушных границ Эстонии. По ее данным, истребители ВВС Великобритании и Германии пришлось поднять в небо, когда к границам воздушного пространства НАТО приблизились четыре самолета ВКС России, сообщает ТАСС.

Британская сторона отметила, что двум истребителям Eurofighter Typhoon пришлось сопровождать «Ту-134 российских вооруженных сил», следовавший вместе с транспортником Ан-12 и двумя истребителями Су-27.

Мы быстро идентифицировали российские самолеты и вели за ними наблюдение, когда они летели рядом с границами воздушного пространства НАТО, — пояснил представитель британских ВВС Ричард Лиск.

Эстонское небо патрулируют совместно Британия и Германия. В Минобороны РФ много раз объясняли, что полеты российских военных самолетов в Калининградскую область и обратно всегда выполняются над нейтральными водами. Международные правила использования воздушного пространства Россия не нарушает.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на двух американских чиновников сообщило, что власти США возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черным морем после падения беспилотника MQ-9 Reaper. Отмечается, что в регион отправлен беспилотник RQ-4 Global Hawk. Собеседники агентства при этом не стали уточнять, будет ли новый беспилотник собирать разведданные вблизи российской границы.