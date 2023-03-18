США возобновили операции с БПЛА над Черным морем Reuters: США возобновили полеты БПЛА над Черным морем после падения MQ-9 Reaper

Фото: Gene Blevins / ZUMAPRESS.com / Global Look Press

Американские власти возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черным морем после падения беспилотника MQ-9 Reaper, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников. Отмечается, что в регион отправлен беспилотник RQ-4 Global Hawk. Агентство добавило, что падение беспилотника MQ-9 стало первым прямым американо-российским инцидентом с начала конфликта на Украине.

Соединенные Штаты возобновили полеты беспилотников-разведчиков над Черноморским регионом после перехвата российским истребителем. Инцидент привел к сбитию американского беспилотника-разведчика, — сказано в публикации.

Собеседники агентства при этом не стали уточнять, будет ли новый беспилотник собирать разведданные вблизи российской границы.

14 марта в Черное море упал американский беспилотник MQ-9 Reaper. По версии европейского командования ВС США, беспилотник сопровождали два российских истребителя Су-27, один из которых при выполнении маневра повредил винт беспилотника. В результате американская сторона сбила собственный БПЛА, который упал в международных водах.

В Минобороны РФ сообщили, что в районе Крыма был замечен американский беспилотник, направлявшийся в сторону российских границ. После обнаружения дрона в воздух были подняты истребители, а в результате резкого маневрирования БПЛА потерял высоту и упал в воду.

Представитель Кремля Дмитрий Песков предположил, что российские военные могут заняться подъемом БПЛА США со дна Черного моря, если сочтут это необходимым с точки зрения безопасности.