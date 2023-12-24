Вучич заявил, что Сербия не позволит Косово стать членом ООН

Фото: Predrag Milosavljevic/Xinhua/Global Look Press

Александар Вучич

Признание независимости Косово или его возможное членство в ООН являются недопустимым для Сербии, заявил президент республики Александр Вучич. При этом, по его словам, Белград стремится к компромиссам и готов исполнять обещания, передает портал Kosovo-online.

Сербский лидер отметил, что премьер непризнанного Косово Альбин Курти не желает выполнять какие-либо соглашения. Вопреки этому Сербия готова осуществить все договоренности, однако будет в ответ ожидать формирования Сообщества сербских муниципалитетов (ССМ).

Мы всегда старались найти компромисс, постараемся и в будущем. Но нам всегда приходится делать некоторые оговорки, чтобы дать всем понять, что Сербия не признает независимость Косово. Я повторю, Сербия не признает независимость Косово и не примет ни одного документа, обязывающего поддерживать и помогать так называемому Косово в членстве в ООН, организациях, институтах и агентствах ООН, — подчеркнул он.

В октябре НАТО перебросил новые подкрепления для своего контингента для Косово (KFOR). В страну направили 130 военных из Румынии. За неделю до этого в страну прибыли 200 военнослужащих из Великобритании для усиления группировки НАТО в свете нестабильной обстановки на севере Косово. Сейчас в состав KFOR входят более 4500 военнослужащих из 27 государств.

В свою очередь Вучич также заявил, что страна хочет видеть большее присутствие сил KFOR на севере Косово. По мнению главы государства, это необходимо для обеспечения безопасности сербов. Заявление Вучича последовало за перестрелкой в Косово, в ходе которой местные полицейские убили трех сербов и еще двух тяжело ранили.