Вучич: Россию пытаются политически выдавить с газового рынка Европы

США пытаются выдавить Россию с газового рынка Европы политическими методами. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич. Его слова прозвучали в эфире телеканала Pink.

По словам Вучича, Россия имеет проблему, о которой сама никогда не станет говорить.

Их пытаются политически вытеснить, чтобы у них не было газа в Европе. 70 млрд кубометров газа не хватает Европе, 55 млрд должно идти через «Северный поток — 2». Европейцы не пускают «Северный поток — 2 » из-за давления Америки, — заявил сербский лидер.

Строительство газопровода «Северный поток — 2» завершилось в сентябре 2021 года. Он состоит из двух ниток общей мощностью 55 млрд кубометров в год, пролегающих от побережья РФ через Балтийское море до Германии

Для запуска газопровода необходимо получить регистрацию независимого транспортного оператора. Федеральное сетевое агентство Германии должно опубликовать проект решения до 8 января 2022 года. Если прокачка газа начнётся до получения регистрации, на оператора наложат штраф.

Ранее в ФРГ назвали способ запустить «Северный поток — 2» как можно быстрее. Авторы издания Handelsblatt считают, что начало прокачки газа возможно, несмотря на угрозу штрафа, который может составить около €1 млн. В газете считают, что подобный вариант может показаться оператору газопровода «заманчивым», учитывая высокие цены, установившиеся на газ. В материале издания говорится, что благодаря этому РФ может сэкономить на выплатах за транзит газа через Украину.