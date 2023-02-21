Вучич предрек серьезные изменения в зоне спецоперации

Фото: Tomas Tkacik/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что в ближайшие три дня ситуация в зоне проведения российской спецоперации может серьезно измениться. Сербский лидер пояснил, что такой вывод сделал из заявлений президента России Владимира Путина о том, что он будет продолжать "очень интенсивную борьбу на Украине, передает ТАСС.

Это то, что мы ожидали, и я рассчитываю увидеть уже через день, два или три значительные изменения на поле боя, — цитирует агентство Вучича.

Он добавил, что изменение ситуации в зоне СВО может негативно отразиться на Сербии, осложнив ее положение в военном, политическом и других отношениях. Вучич также предположил, что конфликт на Украине в ближайшее время будет только усугубляться, расширяться и в итоге станет неконтролируемым.

В ходе послания Федеральному собранию Путин отметил, что продвижение российских войск в входе спецоперации будет напрямую зависеть от дальнобойности систем, поставляемых на Украину Западом. По его словам, в случае получения Киевом такого вида вооружений Россия будет вынуждена отодвигать угрозу.

Ранее сербский лидер заявил, что его страна оказалась в центре напряженности между Москвой и Западом, отказавшись вводить санкции в отношении России из-за обострения конфликта на Украине. Вучич отметил, что давление Запада усиливается и он все же будет вынужден ввести ограничения, но при этом постарается тянуть время, сколько это будет возможно.