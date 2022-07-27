ВСУ подтвердили обстрел Антоновского моста в Херсоне Представитель оперативного командования «Юг» Наталия Гуменюк: ВСУ нанесли удары по Антоновскому мосту в Херсоне

Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Антоновский мост в Херсоне

В Вооруженных силах Украины подтвердили, что минувшей ночью произвели очередной обстрел Антоновского моста. Представитель оперативного командования «Юг» Наталия Гуменюк отметила, что украинские войска стараются держать под огневым контролем стратегически важные логистические и транспортные пути, пишет «Коммерсант».

Удары по Антоновскому мосту были. Но они были филигранными, — заявила Гуменюк.

Ранее стало известно, что Антоновский мост в Херсоне в результате ночного обстрела получил повреждения и сейчас полностью закрыт для движения. Как подчеркнул заместитель главы военно-гражданской администрации Кирилл Стремоусов, полностью мост не разрушен. Антоновский мост — основная магистраль, которая соединяет Херсон и левый берег Днепра.