Впервые с апреля в Нидерландах не зафиксировано ни одной смерти от COVID-19

https://static.news.ru/photo/71181818-b48c-11ea-b493-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/Global Look Press

В Нидерландах впервые за три месяца не зарегистрировано ни одной смерти среди пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщили в Национальном институте здравоохранения и окружающей среды. По его данным, за последние 24 часа в стране выявлены 69 новых случаев COVID-19. При этом не зафиксировано ни одного летального исхода.

В институте отметили, что с 1 июня все жители страны, у которых появились симптомы коронавируса, могут пройти тестирование на заболевание, передаёт ТАСС.

Однако вполне вероятно, что тестируются не все, поэтому реальная цифра может быть выше, чем указанная в сводке, — говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Нидерландах выявлено 49 658 случаев коронавируса, 6090 человек скончались. Первый случай заболевания в стране был зафиксирован 27 февраля 2020 года, а первая смерть — 6 марта. В середине марта правительство Нидерландов ввело ряд ограничительных мер, призванных снизить риск распространения инфекции. С 29 апреля их начали постепенно отменять.

Ранее NEWS.ru писал о том, что в Италии суточное количество умерших от коронавирусной инфекции опустилось до показателей февраля, когда инфекция только появилась в стране.