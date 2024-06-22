Воздушный шар с пассажирами застрял между скалами в Турции Star: воздушный шар с 22 пассажирами застрял между скалами в Каппадокии

Фото: Jens Kalaene/dpa/Global Look Press

Воздушный шар с 20 туристами, пилотом и вторым пилотом совершил экстренную посадку и застрял между скалами в Каппадокии, информирует Star. По данным турецкого СМИ, причиной происшествия стал ветер.

Воздушный шар с 20 туристами, пилотами и вторым пилотом, принадлежащий компании, которая организует туры для туристов в город Гереме в Невшехире, столкнулся с попутным ветром, — сообщает издание.

Уточняется, что в регион отправились бригады медиков, жандармерии и пожарной охраны. Находившиеся на воздушном шаре были благополучно эвакуированы. Офицеры сняли воздушный шар с места, где он застрял между камней. Пилот Джанер Узун в свою очередь уточнил журналистам, что временами они сталкиваются с погодными явлениями.

Житель Москвы ранее выиграл суд у турфирмы, из-за которой сорвался его отпуск в Турции. После компания отказалась возвращать деньги за путевку. Мужчине удалось как вернуть потраченные на отпуск средства, так и получить компенсационные выплаты. Москвич планировал отправиться в курортный город Сиде. Однако через некоторое время оператор отменил поездку и оставил 74 тысячи рублей за тур себе. Мужчина получил почти в три раза больше.