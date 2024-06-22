Москвич отсудил у туроператора более 200 тысяч рублей после отмены отпуска

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель Москвы выиграл суд у турфирмы, которая сорвала его отпуск в Турции, а после отказалась возвращать деньги за путевку, передает Telegram-канал «Осторожно, Москва». Мужчина смог не только вернуть потраченные средства на несостоявшуюся путевку, но и получил компенсационные выплаты.

Известно, что москвич за 74 тысячи рублей приобрел тур в курортный город Сиде, но через некоторое время оператор отменил поездку, оставив деньги себе. Мужчина обратился в Роспотребнадзор: ведомство подало иск в суд и добилось возвращения суммы за путевку. Кроме того, турфирму обязали выплатить неустойку и штраф — в общей сложности мужчина получил 223 тысячи рублей.

Ранее еще один турист из России пожаловался на действия туроператора, сообщив, что вместо пятизвездочного отеля Liberty Signa в Турции его заселили в гостиницу, которая еще не была построена до конца. Оказалось, что строители не успели вовремя завершить работы, однако туроператор активно продавал путевки в отель.

До этого вице-президент Альянса турагентств России Алексан Мкртчян предупредил, что еще одной проблемой, с которой могут столкнуться туристы во время отдыха в Турции, является риск повышенной травматизации. По его словам, это происходит из-за распространенности активных видов отдыха.