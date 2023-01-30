Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Воздушная тревога объявлена в шести областях Украины. Об этом свидетельствует онлайн-карта Минфцифры страны.

Согласно информации интернет-ресурса, сирены звучат в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Также тревога объявлена на подконтрольных Киеву территориях Запорожской области и ДНР.

В свою очередь издание Klymenko Time сообщает о взрывах в Харькове.

26 января мэр Киева Виталий Кличко сообщил о серии взрывов в городе. Он отметил, что несколько взрывов прозвучали в Днепровском районе. Глава украинской столицы призвал местных жителей проследовать в укрытия.

28 января воздушная тревога дважды за сутки объявлялась в Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины.