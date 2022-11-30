Военный Украины сообщил о новой проблеме ВСУ Reuters: дожди превратили окопы войск Украины в болото

Фото: Alex Chan Tsz Yuk/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинские военные заявили, что из-за проливных дождей их окопы превратились в болото. Затопленные траншеи им приходилось «осушать», используя ведра, сообщает Reuters.

Сейчас становится сложнее из-за дождя и легкого мороза. Тут болото, но сегодня немного подсохло, — заявил агентству боец ВСУ по имени Петр.

В публикации подчеркивается, что проливные дожди и понижающаяся температура создали тяжелые условия, что затрудняет «маневрирование и согревание войск».

Также в Reuters указали на то, что его журналисты побывали на «заболоченных позициях» солдат ВСУ, при этом называть точное местоположение позиций не стали.

Ранее полковник Михаил Ходаренок заявил, что холодная погода поможет на передовой российской армии, а не украинской. По его словам, «генерал Мороз» на стороне России, так как украинская техника с трудом сможет проводить наступление зимой в условиях дефицита топлива и электричества.