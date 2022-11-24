Полковник оценил влияние зимы на ход СВО Полковник Ходаренок: зима поможет российской армии, а не украинской

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Холодная погода поможет на поле боя российской армии, а не украинской, считает полковник Михаил Ходаренок. По его словам, «генерал Мороз» на стороны России, так как украинская техника с трудом сможет проводить наступление зимой в условиях дефицита топлива и электричества. Эксперт отметил, что некоторые образцы западной техники не предназначены для работы даже в условиях слабых морозов, пишет «ПолитЭксперт».

На Украине считают, что нужно дождаться морозов. Мол, когда затвердеет земля, то танки смогут ездить проще, чем сейчас. Но так уж вышло, что «генерал Мороз» играет на стороне России — и если зимой не будет топлива и электричества, то и наступлений не будет. Танки зиму со скрипом переживут, а вот американские и британские броневики вроде Husky и Mastiff не переносят даже легких холодов, — пояснил Ходаренок в соцсети.

Полковник уточнил, что зимой ВСУ не смогут использовать тактику «комариных укусов», которая была возможна в более теплую погоду. Маскировать украинскую технику также станет сложнее, отметил эксперт.

Глава крупнейшей частной энергетической компании Украины ДТЭК Максим Тимченко ранее заявил, что украинцам, которые могут покинуть страну, следует сделать это до наступления зимы. Он отметил, что очередная атака со стороны РФ может привести к выведению из строя всей энергетической сети государства. По словам Тимченко, местным жителям стоит рассмотреть вариант с переездом для снижения нагрузки на энергосистему.