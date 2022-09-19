Военный эксперт рассказал, стоит ли верить Западу о поставках оружия Киеву Военный эксперт Жилин: не стоит верить официальным данным Запада о поставках оружия Киеву

Фото: US Army

Верить в официальные заявления западных стран в период боевых действий не нужно, так как все их заявления — «легенда и прикрытие чего-то», убежден военный эксперт Александр Жилин. По его словам, зачастую перечень выданного вооружения гораздо больше официальных показателей, пишет «ПолитЭксперт».

Уверяю, что есть гораздо существенные по объемам закрытые поставки. Заявление Германии о том, что она поставит эти гаубицы только в 2025 году, совсем не означает, что Запад не будет передавать Украине другие виды вооружений, — заявил эксперт.

По мнению Жилина, нет смысла в том, чтобы анализировать официальные заявления западных политиков насчет поставок вооружения. За этим процессом, рассказал специалист, следит российская разведка, и только она обладает достоверными данными на этот счет.

Думаю, ответы на вопросы о том, сколько и какое оружие передают Украине, есть у двух структур: Службы внешней разведки РФ и ГУР. Это их функция, они понимают, что поставляется, в каких количествах и так далее. А то, что звучит на официальном уровне — это ерунда, — убежден военный обозреватель.

Президент США Джо Байден ранее официально распорядился выделить Украине новый пакет военной помощи. Сумма пакета составит $600 млн. Он содержит 36 тысяч 105-миллиметровых артиллерийских снарядов, одну тысячу 155-миллиметровых высокоточных артиллерийских снарядов, четыре грузовика и восемь трейлеров для перевозки тяжелых вооружений, системы борьбы с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА), стрелковое оружие, снаряжение для разминирования, приборы ночного видения, утепленное обмундирование.