ВСУ не хватает различного рода обеспечения для наступления на Крым, рассказал URA.RU полковник запаса Роман Насонов. По его словам, украинская армия обладает недостаточным количеством личного состава, техники и боеприпасов. Кроме того, добавил эксперт, наступление осложняется географией полуострова.
У них недостаточно личного состава, техники, боеприпасов, инженерного, тылового и технического обеспечения для выполнения этой задачи. <...> Есть одна особенность географии. Это полуостров, и поддержки с моря должной, естественно, нет, — сказал Насонов.
Он добавил, что, по данным разведки, украинская армия не успела провести должную подготовку военнослужащих. Как рассказал Насонов, космическая группировка РФ отслеживает все полигоны и видела исключительно одиночную подготовку в составе отделений и взводов, а батальонные учения, «которые должны быть венцом», — нет.
Эксперт отметил, что у украинской стороны нет понимания невозможности захвата Крыма. Насонов считает, что ВСУ недооценивают подготовку российской группировки по обеспечению безопасности полуострова, которая даст адекватный ответ «на всю глубину боевых порядков, складирования и эшелонирования, техники, резервов и запасов».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил финскому изданию Yle, что в ходе контрнаступления ВСУ попытаются захватить Крым. Он также отметил, что успех операции будет зависеть от поставок западного оружия.