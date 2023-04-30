Военный эксперт объяснил, что помешает наступлению ВСУ на Крым Военный эксперт Насонов: для наступления на Крым ВСУ не хватает технического обеспечения

Фото: Aziz Karimov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

ВСУ не хватает различного рода обеспечения для наступления на Крым, рассказал URA.RU полковник запаса Роман Насонов. По его словам, украинская армия обладает недостаточным количеством личного состава, техники и боеприпасов. Кроме того, добавил эксперт, наступление осложняется географией полуострова.

У них недостаточно личного состава, техники, боеприпасов, инженерного, тылового и технического обеспечения для выполнения этой задачи. <...> Есть одна особенность географии. Это полуостров, и поддержки с моря должной, естественно, нет, — сказал Насонов.

Он добавил, что, по данным разведки, украинская армия не успела провести должную подготовку военнослужащих. Как рассказал Насонов, космическая группировка РФ отслеживает все полигоны и видела исключительно одиночную подготовку в составе отделений и взводов, а батальонные учения, «которые должны быть венцом», — нет.

Эксперт отметил, что у украинской стороны нет понимания невозможности захвата Крыма. Насонов считает, что ВСУ недооценивают подготовку российской группировки по обеспечению безопасности полуострова, которая даст адекватный ответ «на всю глубину боевых порядков, складирования и эшелонирования, техники, резервов и запасов».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил финскому изданию Yle, что в ходе контрнаступления ВСУ попытаются захватить Крым. Он также отметил, что успех операции будет зависеть от поставок западного оружия.