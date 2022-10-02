Военкор Пегов: ВСУ безуспешно попытались занять Давыдов Брод

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Реактивная система залпового огня «Торнадо»

Украинская армия на Херсонщине безуспешно попыталась провести атаку на левом берегу Ингульца и занять село Давыдов Брод, пишет военный корреспондент Семен Пегов в Telegram-канале WarGonzo. По словам журналиста, союзные силы с ВС РФ сейчас к северу от Горловки наступают на поселок Зайцево, а на юге штурмуют Нью-Йорк.

На Херсонщине ВСУ попытались атаковать на левом берегу Ингульца и занять Давыдов Брод. Не получилось, — передает Пегов.

Военкор попытался спрогнозировать действия украинской стороны после взятия Лимана. Вероятнее всего, считает он, ВСУ будут наступать в направлении Кременной вдоль автодороги, так военные смогут избежать на своем пути лесов и водных преград.

Про российскую армию Пегов рассказал, что в настоящий момент артиллерия бьет по украинским позициям в Купянске, преграждая сопернику путь в этом направлении. По словам корреспондента, целью ВСУ является выход к Нижней Дуванке и Сватову (ключевые пункты снабжения союзной группировки в ЛНР).

Он также добавил, что бойцы ЧВК «Вагнера» пытаются атаковать в районе Соледара и Бахмута.

Накануне стало известно, что ВС РФ ушли из Красного Лимана. Информацию подтвердил представитель Минобороны Игорь Конашенков. По его словам, военные сделали это, чтобы занять более выгодные позиции.

В свою очередь глава Чечни Рамзан Кадыров раскритиковал генерал-полковника Александра Лапина, руководившего обороной города. По его мнению, Лапина следует разжаловать в рядовые и с автоматом в руках отправить на передовую «смывать кровью свой позор».