Военкор указал на проблемы Запада с поставками оружия Украине Военкор Леонков указал на проблемы Запада с поставками оружия Украине

Фото: ministryofdefenceua/flickr.com

Западные страны испытывают проблемы с поставками оружия Украине, так как их военно-промышленный комплекс не был готов к такому объему работы после начала спецоперации, считает военный обозреватель Алексей Леонков. По его мнению, все это время Киев получал в основном то вооружение, которое оставалось на складах зарубежных государств, пишет Lenta.ru.

Интересно, на что надеется Зеленский с учетом того, что у Запада уже начались проблемы с поставками. Дело не в том, что они не хотят помогать Украине, а в том, что перед началом конфликта их ВПК не был готов к поставкам. На Украину сейчас идет все то, что оставалось на складах, — отметил Леонков.

По его мнению, США «делали все», чтобы препятствовать запуску производства собственного вооружения в Евросоюзе. Леонков подтвердил: Запад действительно постоянно посылает Киеву военную помощь, однако украинским солдатам этого не хватает в рамках противостояния с Россией.

От Зеленского требуют результатов до осени. Будут результаты — будут дополнительные поставки. Ну а производить новые комплексы вооружений — это очень дорого. Особенно с учетом роста цен на энергоносители и того, что из-за санкций ресурсные базы для производства оружия тоже значительно подорожали, — резюмировал военный обозреватель.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский высоко оценил помощь США, однако он считает эту помощь недостаточной, чтобы победить в конфликте с Россией. Украинский лидер призвал Вашингтон помочь как оружием, так и финансами.