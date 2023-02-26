Военкор объяснил, как Россия наказала Польшу за Leopard 2 для Украины Военкор Стешин: Россия перестала поставлять нефть в Польшу после передачи Украине Leopard 2

Россия перестала поставлять в Польшу нефть по трубопроводу «Дружба» после передачи Киеву танков Leopard 2, пишет в Telegram военный корреспондент Дмитрий Стешин. По его мнению, подобные меры против Варшавы нужно было вводить еще до поставок военной техники.

Польшу внезапно нагнули по схеме: «Газ в обмен на Leopard». То есть, «нет Leopard — есть газ, есть Leopard — газа нет». Все это нужно было делать давным-давно, но пусть так, — написал военкор.

Накануне директор польской нефтеперерабатывающей компании Orlen Даниэль Обайтек заявил, что Россия перестала поставлять нефти в Польшу по трубопроводу «Дружба». При этом он уточнил, что страна была готова к полному прекращению поставок, поэтому за последние годы снизила долю закупаемой у РФ нефти до 10%.

За день до этого министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские танки Leopard 2 уже находятся на территории Украины. Ранее Bloomberg сообщал, что Варшава отправит Киеву первые танки уже 24 февраля. Всего Украина должна была получить от Польши 14 танков. Сам Блащак до этого прогнозировал, что военная техника приедет на Украину лишь в середине марта.