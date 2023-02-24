Польские танки Leopard 2 прибыли на Украину Минобороны Польши заявило о прибытии танков Leopard 2 на Украину

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что польские танки Leopard 2 уже находятся на территории Украины, передает ТАСС. Ранее Bloomberg сообщал, что Варшава отправит Киеву первые танки уже 24 февраля. Всего Украина должна получить от Польши 14 танков.

Сегодня польские Leopard уже попали на Украину, — заявил Блащак.

На прошлой неделе он сообщил, что польские танки Leopard немецкого производства должны попасть на Украину в середине марта. Министр обороны отмечал, что украинские военнослужащие в Польше проходят обучение управлению этими боевыми машинами.

Министр обороны США Ллойд Остин в феврале заявил, что поставить Киеву танки Leopard согласились восемь стран: Германия, Польша, Нидерланды, Канада, Испания, Норвегия, Португалия и Дания.

О готовности присоединиться к танковому альянсу заявляли и в Финляндии. Глава парламентского комитета по обороне Антти Хакканен ранее сообщил, что если страны Европы начнут давать Киеву хотя бы «на дюйм больше» танков, Финляндия не останется в стороне. Но вклад будет не таким большим, поскольку приоритетом для страны остается собственная обороноспособность, добавил он.