Финляндия оказалась готова поставить танки Украине

Фото: Ralph Zwilling/picture alliance/Global Look Press

Leopard 2

Финляндия готова присоединиться к поставкам вооружения Украине, если остальные страны Евросоюза начнут передавать Киеву танки, заявил председатель парламентского оборонного комитета Антти Хакканен. Он подчеркнул, что в этом случае государство передаст боевые немецкие Leopard 2, передает издание MTV Uutis. Глава комитета по вопросам обороны финского парламента напомнил о соседстве с Россией, с учетом которого именно обеспечение собственной обороноспособности является приоритетной задачей.

Если Европа начнет давать Украине танков хотя бы на «дюйм больше», Финляндия подключится. Конечно, мы внесем не такой большой вклад, потому что собственная обороноспособность всегда является приоритетом для нас как приграничной страны с Россией, — сказал Хакканен.

Он добавил, что у других стран Европы имеются более широкие возможности для военной помощи Украине, чем у Финляндии. Экспертные договоренности при этом гласят, что ни одно государство не может передать ВСУ Leopard 2 без санкции Германии как страны-производителя.

Ранее министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес сказал, что Великобритания готова обновлять танковый парк Украины, если какие-то из 14 поставленных Challenger 2 будут уничтожены. Таким образом он ответил на вопрос о том, заменит ли британское МО потерянные в ходе конфликта танки.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Он является одним из наиболее тяжелых западных танков: лобовые проекции корпуса и башни содержат блоки многослойной комбинированной брони «Дорчестер». В боекомплекте пушки имеются бронебойные оперенные подкалиберные снаряды и безосколочные фугасные, а также дымовые и учебные выстрелы.