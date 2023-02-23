Великобритания готова обновлять танковый парк Украины Глава МО Великобритании Уоллес: Лондон заменит Challenger 2 в случае их уничтожения на СВО

Фото: UK Ministry of Defence/via Globallookpress.com/Global Look Press

Challenger 2

Великобритания готова обновлять танковый парк Украины, если какие-то из 14 поставленных Challenger 2 будут разрушены, заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес. Как сообщает The Telegraph, таким образом он ответил на вопрос о том, заменит ли британское МО потерянные в ходе конфликта танки.

Допускаю ли я [передачу] новых танков? Да, допускаю, — сказал Уоллес.

Challenger 2 — основной боевой танк сухопутных войск Великобритании. Он является одним из наиболее тяжелых западных танков: лобовые проекции корпуса и башни содержат блоки многослойной комбинированной брони «Дорчестер». В боекомплекте пушки имеются бронебойные оперенные подкалиберные снаряды и безосколочные фугасные, а также дымовые и учебные выстрелы.

Ранее Уоллес заявил, что танки Challenger 2 могут поставить на передовую на Украину до лета, в мае или ближе к Пасхе. По его словам, все это время будут идти тренировки экипажей ВСУ.

При этом Daily Mail ранее сообщила, что менее половины танков Challenger 2, находящихся на вооружении сухопутных войск Великобритании, считаются боеспособными. По данным издания, из 227 боевых машин данной модели только менее 100 можно отправлять на передовую.