В Польше назвали сроки передачи танков Leopard ВСУ Глава Минобороны Польши Блащак: Варшава передаст Украине танки в середине марта

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Танки Leopard будут переданы Польшей украинской армии в марте, заявил министр обороны страны Мариус Блащак. Он отметил, что украинские танкисты уже проходят обучение управлению этими боевыми машинами на польской территории, передает РИА Новости.

В марте эти танки попадут на Украину. Украинские солдаты проходят обучение в Польше. Уже в середине марта... такая помощь будет предоставлена, — сказал министр.

Ранее глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что передать танки Leopard Украине готовы восемь стран. В эту коалицию входят Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус рассказал, что 14 немецких танков Leopard 2A6 прибудут на Украину до конца марта. Вслед за этим планируется отправка танков Leopard 1A5, которые должны передать Киеву другие европейские страны. Представитель Минобороны Германии Надине Крюгер, в свою очередь, сообщила, что 13 февраля началось обучение украинских военнослужащих управлению танками Leopard 2.