В Пентагоне рассказали, сколько стран готовы поставить танки Украине Глава Пентагона Остин: танки Украине готовы поставить восемь стран

Фото: Daniel Karmann/dpa/Global Look Press

Передать танки Leopard Украине готовы восемь стран, заявил глава Пентагона Ллойд Остин. Он уточнил, что в коалицию по поставкам бронетехники вошли Германия, Дания, Испания, Канада, Нидерланды, Норвегия, Польша и Португалия, передает ТАСС.

Ллойд подчеркнул, что цель НАТО состоит не только в снабжении Украины военной техникой, но в том, чтобы «обеспечивать военные возможности на долгий срок». Министры обороны стран Альянса в ходе встречи в Брюсселе 14–15 февраля обсудят вопросы интеграции и синхронизации поддержки, чтобы у Киева были необходимые для ведения боевых действий средства.

Мы обсудим промышленные инициативы, которые помогут поддержать нашу помощь Украине в долгосрочной перспективе, — сказал глава Пентагона.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что 14 немецких танков Leopard 2A6 прибудут на Украину до конца марта. Вслед за этим планируется отправка танков Leopard 1A5, которые должны передать Киеву другие европейские страны.

Глава комитета бундестага ФРГ по внешней политике Михаэль Рот, в свою очередь, предложил создать европейскую модель танка на базе немецкого Leopard 2 и французского Leclerc, которые можно будет поставлять ВСУ. По его мнению, Европе не нужны разные модели танков, будет достаточно только одной, это сэкономит европейским странам много денег.