Россия перестала поставлять нефтепродукты в Польшу, заявил в Twitter директор местной нефтегазовой компании Orlen Даниэль Обайтек. По его словам, страна была готова к полному прекращению поставок, а потому за последние годы снизила долю закупаемой у РФ нефти до 10%.

Мы эффективно обеспечиваем поставку сырья. Россия прекратила поставки нефти в Польшу, к чему мы были полностью готовы. Только 10% сырья поступило из России, и мы заменим его нефтью с других направлений. Это эффект диверсификации, которую мы проводили в последние годы, — написал глава Orlen.