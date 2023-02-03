Польша решила резко сократить закупку нефти из России Bloomberg: Польша планирует вдвое сократить закупки нефти у России

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Польские власти планируют снизить поставки нефти в феврале по трубопроводу «Дружба» из России с 500 тысяч тонн до 220 тысяч тонн, пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники. Отмечается, что крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen отказалась продлевать контракт с «Роснефтью», в то время как контракт с другой российской компанией «Татнефть» продолжит действовать.

Агентство добавило, что 90% сырой нефти, которую перерабатывает польская компания на своих заводах, теперь будет поступать от других поставщиков, кроме России.

1 февраля стало известно, что украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Минобороны России эту информацию не комментировало. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что проблем с прокачкой нефти по «Дружбе» нет.

Позже представитель «Транснефти» Игорь Демин опроверг сообщения об обстреле нефтепровода. В компании подчеркнули, что трубопровод работает в штатном режиме.