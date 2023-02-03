В «Транснефти» опровергли информацию об обстреле нефтепровода под Брянском

Фото: Wang Jianwei/Xinhua/Global Look Press

Газораспределительная станция

Официальный представитель «Транснефти» Игорь Демин опроверг сообщения об обстреле ВСУ нефтепровода «Дружба» в Брянской области, передает ТАСС. В компании подчеркнули, что трубопровод работает в штатном режиме.

Нам ничего не известно ни о каких атаках в течение последних суток на наши объекты. Что касается нефтепровода «Дружба», то он работает в штатном режиме, — заявил Демин.

Telegram-канал Mash в своей публикации ранее утверждал, что целью обстрела ВСУ были резервуары с нефтью, линейно-диспетчерская станция у села Найтоповичи и сам нефтепровод.

Представитель «Транснефти» указал на фактические ошибки в сообщении Mash. Он уточнил, что поставки нефти в Европу идут не в обход, а через Украину. Транзит идет через территорию Белоруссии, Украины, а дальше в Венгрию, Чехию и Словакию, сообщили в компании.

1 февраля стало известно, что украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по нефтепроводу «Дружба» в Брянской области. Минобороны России эту информацию не комментировало. Глава Минэнерго РФ Николай Шульгинов заявил, что проблем с прокачкой нефти по «Дружбе» нет.