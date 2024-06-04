Военный эксперт описал вероятный сценарий взятия Харькова ВС России Военный эксперт Матвийчук: ВС России возьмут Харьков при помощи окружения

Фото: МО РФ

Вооруженные силы России возьмут под контроль Харьков при помощи окружения и блокировки, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. В разговоре с NEWS.ru он подчеркнул, что подобный сценарий с большой вероятностью уже был опробован российской армией в Сирии. По мнению эксперта, взять город штурмом будет достаточно сложно.

Харьков — очень мощный урбанизированный центр с пригородами. Его штурмовать — фактически провести Берлинскую операцию 1945-го. Предположу, что на данном направлении у ВС РФ таких сил нет. Есть другой вариант, опробованный, скорее всего, ВС РФ в Сирии — окружить, блокировать и вынудить сдаться в плен или бежать, — пояснил Матвийчук.

По словам эксперта, заявления о том, что Харьков не нужно или невозможно взять под контроль, говорят о неготовности сделать это прямо сейчас. Матвийчук выразил уверенность, что пока российская армия ограничится ударами по военной инфраструктуре, а также уничтожением живой силы и техники ВСУ.

Думаю, что на Западе исходят из своего опыта — разрушить все до основания, разбомбить, а потом на руинах отпраздновать победу. Россия так не поступит. Время лобовых штурмов прошло. Во время Второй мировой войны плотность артиллерии доходила до 300 орудий на километр, а плотность пуль — семь-восемь на погонный метр. А сейчас тысячи пуль на погонный метр, двигаться нереально, командирам нужно заботиться о жизни солдат, — заключил эксперт.

Глава военно-гражданской администрации Харьковской области Виталий Ганчев ранее сообщил, что продвижение подразделений ВС России на севере Харьковской области замедлилось, поскольку украинская армия задействовала на этом участке фронта серьезные резервы. При этом он отметил, что ВС РФ хорошо там окопались.