Во Львове похоронили сына последнего главнокомандующего УПА Шухевича

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Львов, Украина

10 декабря во Львове прошла церемония прощания с сыном последнего главнокомандующего Украинской повстанческой армией (ОУН-УПА, организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) Романа Шухевича Юрием, сообщил глава Львовской облгосадминистрации Максим Козицкий в Telegram. В мероприятии приняли участие несколько сотен человек. На момент смерти Шухевичу было 89 лет.

Герой Украины, политический деятель, диссидент, политзаключенный, член Украинской Хельсинкской группы, сын генерал-хорунжего Романа Шухевича. Сегодня Львовщина попрощалась с Юрием Шухевичем. Вечная память, — написал Козицкий.

О смерти Шухевича стало известно 22 ноября. Он скончался в Германии, где последние годы проходил курсы лечения.

Юрий Шухевич во времена Советского Союза был активным диссидентом и 28 лет своей жизни провел в лагерях (1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 года). Позднее он занялся публичной политической деятельностью на Украине — был народным депутатом VIII созыва, а также членом Украинской Хельсинкской группы.

Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что на Украине погиб полковник ВСУ Владимир Сухолиткий. Он руководил финансовой службой 125-й бригады теробороны ВСУ. В 2005 году Сухолиткий был в составе украинской миссии в Ираке.

До этого стало известно, что в ходе боев под Херсонской областью погиб полковник ВСУ Микола Красивов. По информации горсовета Мукачево, он являлся командиром 105-го батальона 63-й механизированной бригады из Закарпатья. Власти выразили соболезнования родным и близким Красивова.